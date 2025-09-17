চাকসু হল সংসদ নির্বাচনে ভিপি সাদিক কায়েমের ভাই

চাকসু হল সংসদ নির্বাচনে ভিপি সাদিক কায়েমের ভাই
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েমের ছোট ভাই আবু আয়াজ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, আবু আয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। তিনি সোহরাওয়ার্দী হল শাখা শিবিরের প্রকাশনা সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছেন।
মনোনয়নপত্রের বিষয়ে আবু আয়াজ বলেন, ‘আমি নির্বাচন করবো কিনা সেটা সম্পূর্ণ সংগঠনের সিদ্ধান্ত। তবে সোহরাওয়ার্দী হল সংসদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম নিয়েছি। সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামনে আগাবো।’
শাখা ছাত্রশিবিরের অর্থ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের সংগঠনের ছেলেরা একেকভাবে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। প্যানেল নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা আগামীকাল চূড়ান্ত তালিকা জানিয়ে দেবো।’
চাকসুর তফসিল অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এরপর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে।
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি ও নিষ্পত্তি ২৪ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর)। নির্বাচন ১২ অক্টোবর।
সোহেল রানা/এসআর/জিকেএস