শাবিপ্রবি
বাড়ছে ছিনতাইকারীদের উৎপাত, ভুক্তভোগী নারী শিক্ষার্থীরা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে ছিনতাইকারীদের উৎপাত বেড়েছে। কিছুদিন পরপরই ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তারা।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর সংলগ্ন রোডে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন বলে ফেসবুকে পোস্টে অভিযোগ করেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স (সিইপি) বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের এক নারী শিক্ষার্থী।
ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী জানান, হল থেকে গোলচত্বর যাওয়ার পথে এক যুবক হঠাৎ তার হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ছিনতাইকারী দ্রুত প্রথম ছাত্রী হলের দিকে পালিয়ে যান। ঘটনার পর তিনি প্রক্টর অফিসে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে গেলে জানানো হয়, ঘটনাস্থলের আশপাশে কোনো ক্যামেরা নেই। ফলে ছিনতাইকারীর চেহারা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
তার আগে গত ১৬ মে ক্যাম্পাসে ছিনতাইয়ের শিকার হন ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি (এফইটি) বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের এক নারী শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় ওই শিক্ষার্থীর মোবাইল নিয়ে যান ছিনতাইকারী। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে যোগাযোগ করলে ওই এলাকার সিসি ক্যামেরা সচল নেই বলে জানানো হয়।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শুধু ছিনতাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নই, গত কয়েক মাসে ক্যাম্পাসে একাধিক উদ্বেগজনক ঘটনার শিকার হয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর পিছু নিয়ে বহিরাগতদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, ক্যাম্পাসে মাদক সংক্রান্ত তৎপরতা বৃদ্ধির ঘটনা অন্যতম। গত ৬ সেপ্টেম্বর গাঁজার আসর থেকে তিন বহিরাগতসহ চার শিক্ষার্থীকে আটক করে প্রক্টরিয়াল বডি।
ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমানকে ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
এ বিষয়ে সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘সম্প্রতি ক্যাম্পাসের ঘটনাগুলো নিয়ে আমরাও উদ্বিগ্ন। ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ সিসি ক্যামেরা অচল থাকায় অপরাধীদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না। তবে ক্যামেরাগুলো সচল করার কাজ চলমান।’
তিনি আরও বলেন, বহিরাগতরা যাতে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য নিরাপত্তাকর্মীদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা চাই।
