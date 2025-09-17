জাকসু নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ শুনতে আপিল কমিটি গঠন

জাকসু নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ শুনতে আপিল কমিটি গঠন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন-সংক্রান্ত আপিল শুনানির জন্য আপিল কমিটি গঠন করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কর্তৃপক্ষ।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবিএম আজিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) জাকসু গঠনতন্ত্র ২০২৫ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান এই কমিটি গঠন করেন।
আপিল কমিটির সদস্যরা হলেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন সহযোগী অধ্যাপক আবু সাঈফ মো. মুনতাকিমুল বারী চৌধুরী, শহীদ সালাম বরকত হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আব্দুল হালিম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম রাশিদুল আলম।
জাকসু গঠনতন্ত্রের ৮ (জ) ধারা অনুযায়ী, কোনো অভিযোগ ফলাফল ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে সংসদ সভাপতির কাছে জমা দিতে হবে। সভাপতির নির্দেশে আপিল কমিটি ১৪ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/জেআইএম