বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য এবার বাকৃবির বিশেষ বাস সার্ভিস চালু
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন শাখার পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলজারুল আজিজ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছাতে সহায়তা করতে সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে জব্বারের মোড় থেকে দুটি বাস (বিশেষ সার্ভিস) টাউন হলের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। এছাড়া পরীক্ষা শেষে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে টাউন হল থেকে বাসগুলো ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে ফিরে আসবে।
এ বিষয়ে পরিবহন শাখার পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলজারুল আজিজ বলেন, উপাচার্য স্যারের নির্দেশে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাসগুলো শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে আবার কেন্দ্র থেকে ক্যাম্পাসে নিয়েও আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অচলাবস্থার জন্য প্রথমে বাস না দেয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে উপাচার্যের নির্দেশে বাসের ব্যবস্থা করা হয়।
