পোষ্য কোটা ইস্যুতে উত্তাল রাবি
হাতে হাত রেখে শিবির-ছাত্রদলের মিছিল, একসঙ্গে থাকার ঘোষণা
পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছে ছাত্রদল-শিবির।
এরআগে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়।
বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। এতে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন। এসময় তারা বলেন, ‘আন্দোলনের সময় আপনারা যদি মনে করেন ছাত্রদল-ছাত্রশিবির দ্বন্দ্ব, আমরা দুই জোট আন্দোলনে একসঙ্গে থাকবো’।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল ও শিবিরের সভাপতিসহ অন্যদের হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়। মিছিল শেষে সমাবেশে তারা বক্তব্য রাখেন।
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি এবং রাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আপনারা বিগত সরকার হাসিনার থেকে শিক্ষা নিন। যে কোটাকে কবর দেওয়া হয়েছে, সেটাকে যদি ফিরিয়ে আনার কোনো ষড়যন্ত্র করা হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে সেই সমাজ এখনো ঘুমিয়ে যায়নি। যোদ্ধারা এখনো শহীদ হয়ে যায়নি। এই মীমাংসিত বিষয়কে যদি আবার সামনে আনা হয়, যদি আপনারা কোটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে ভিসির বাসভবন ছাড়তে বাধ্য করবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।’
ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী শেখ নুরুদ্দিন আবির বলেন, ‘একটাই কথা রাকসু হতে হবে। পৌষ্য কোটা দিয়ে যদি রাকসু বানচালের চেষ্টা করেন, তাহলে আমি শামসুজ্জামান তোতা ভাইকে মনে করবো। একটাই কথা—পৌষ্য কোটা বাতিল করো, না হলে গদি ছাড়। আপনারা যদি মনে করেন ছাত্রদল-ছাত্রশিবির দ্বন্দ্ব, আমরা দুই জোট আন্দোলনে একসঙ্গে থাকবো।’
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর