বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস সার্ভিস

বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস সার্ভিস
৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) পরিবহন পুল থেকে তিনটি রুটে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে থেকে এসব বাস ছাড়বে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক তারেক বিন আতিক নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এসব তথ্য জানান।
তারেক বিন আতিক লিখেছেন, ‘১৯ সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন পুল থেকে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল ৬টায় শহীদ মিনারের সামনে বাস থাকবে। এদিন ৬টা ৪৫মিনিট থেকে ৭টার মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দেবে।’
বাসের রুট নির্দেশনা দিয়ে তিনি লেখেন, তিনটি রুটে গাড়ি চলাচল করবে।
১. ক্যাম্পাস-গুলিস্তান-শাহবাগ-ফার্মগেট-মোহাম্মদপুর (চালক নাসির উদ্দিন, মোবাইল: ০১৭১২-৫০৯৭০৫)।
২. ক্যাম্পাস-গুলিস্তান-মগবাজার-মৌচাক-তিতুমীর কলেজ (চালক সুমন দাশ, মোবাইল: ০১৭২৬-১৫০৩৮৯)।
৩. ক্যাম্পাস-গুলিস্তান-বাঙলা কলেজ-মিরপুর (চালক মিলন, মোবাইল: ০১৭৭৩-৭৭৬৫৩২)।
৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পিএসসি সূত্র জানায়, ঢাকাসহ দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরের ২৫৬ কেন্দ্রে ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এতে অংশ নেবেন ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী।
টিএইচকিউ/ইএ