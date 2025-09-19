বেরোবি উপাচার্য
লিখিত আদেশ পেলেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচন এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রজ্ঞাপনের অপেক্ষায়। লিখিত আদেশ পেলেই গৃহীত হবে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে যোগদানের একবছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।
সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত এক বছরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, বিপ্লব-পরবর্তী নানা সংকট কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন একটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবছরের অর্জনগুলো ভবিষ্যতের উন্নয়নের ভিত রচনা করেছে।
উপাচার্য আরও জানান, নতুন নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক র্যাংঙ্কিং ও গবেষণাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা বিশ্ব অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি বাড়াতে সহায়ক হবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. ফেরদৌস আলী, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ড. মো. হারুন অর রশিদ, ছাত্র উপদেষ্টা ড. ইলিয়াস প্রামানিকসহ বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের শিক্ষক-অধ্যাপক এবং কর্মকর্তারা।
