সুমুদ ফ্লোটিলার প্রতি সংহতি জানিয়ে ছাত্রসংসদের র্যালি
সুমুদ ফ্লোটিলার প্রতি সংহতি জানিয়ে র্যালি করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শাহবাগ জুলাই চত্বরে এসে শেষ হয়।
মুখপাত্র আশরেফা খাতুনের সঞ্চালনায় র্যালির সমাপনী সমাবেশে সংগঠনের সদস্য সচিব জাহিদ আহসান বলেন, জুলাই শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার হয়ে একদিন ফিলিস্তিনেও পৌঁছাবে। ফিলিস্তিন কোনো একটি ভূখণ্ডের নাম নয়, ফিলিস্তিন একটি অনুভূতির নাম।
তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকে একজন নির্যাতিত ফিলিস্তিনি। যতদিন ফিলিস্তিন আযাদ না হবে, ততদিন আমরাও ফিলিস্তিনিদের মতোই লড়াইয়ে শামিল থাকবো।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন দপ্তর সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক লিমন মাহমুদ হাসান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ, ঢাকা কলেজ শাখার আহ্বায়ক আফজাল হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা সুমুদ ফ্লোটিলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে ফিলিস্তিনি মুক্তির সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সংহতির গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
এফএআর/এমআইএইচএস