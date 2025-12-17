বিজয় দিবসে ঢাবিতে ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও প্রীতিভোজ

বিজয় দিবসে ঢাবিতে ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও প্রীতিভোজ
১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে৷
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) ঢাবির শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সংসদের উদ্যোগে এবং হল প্রশাসনের সহযোগিতায় এসব আয়োজন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয়।
দিনব্যাপী আয়োজনে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ফারুক শাহ, হল সংসদের ভিপি আহসান হাবিব ইমরোজ, জিএস খালেদ হাসান, সমাজসেবা সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক পলাস মাহমুদসহ হল সংসদের সম্পাদক ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
দিনটিতে হল প্রশাসনের উদ্যোগে ভোরে হলের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ১০টা থেকে হল সংসদের উদ্যোগে দেশাত্ববোধক গান ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া রাতে হল মাঠে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। পরে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের প্রীতিভোজ করানো হয়।
হল সংসদের ভিপি আহসান হাবিব ইমরোজ বলেন, বাঙালির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি ১৬ ডিসেম্বর। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পরাজিত করে বাংলাদেশ নামক এই স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম হয় এদিন।
তিনি বলেন, ৫৪ তম বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা হল সংসদের পক্ষ থেকে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটি উদযাপন করার চেষ্টা করেছি। রাতে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা প্রীতিভোজের আয়োজন করি, যেটা গ্রাম-বাংলার চড়ুইভাতির আমেজ নিয়ে এসেছে।
সার্বিক বিষয়ে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ফারুক শাহ বলেন, মহান বিজয় দিবস আমাদের গৌরবময় ইতিহাস ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ উপলক্ষে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়।
এসব আয়োজনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবার মাঝে আরও দৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
