আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ইসলামী ছাত্রশিবির শাখা।
সোমবার (৬ অক্টোবর) আসরের নামাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এ আয়োজন করে সংগঠনটি। মসজিদের ইমাম মো. ছালাহ উদ্দিন এ দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন।
আরও পড়ুন
শহীদ আবরারের দেখানো পথেই জুলাই বিপ্লব হয়েছে: সাদিক কায়েম
দোয়া মাহফিলে শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, আবরার ফাহাদ ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আবরার ফাহাদ যে দেশপ্রেমের উদাহরণ রেখে গেছেন, তা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমরা তার আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবো।
টিএইচকিউ/এসএনআর/জিকেএস