  2. ক্যাম্পাস

আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল
আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির, ছবি: জাগো নিউজ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ইসলামী ছাত্রশিবির শাখা।

সোমবার (৬ অক্টোবর) আসরের নামাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এ আয়োজন করে সংগঠনটি। মসজিদের ইমাম মো. ছালাহ উদ্দিন এ দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন।

আরও পড়ুন
শহীদ আবরারের দেখানো পথেই জুলাই বিপ্লব হয়েছে: সাদিক কায়েম 

দোয়া মাহফিলে শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, আবরার ফাহাদ ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আবরার ফাহাদ যে দেশপ্রেমের উদাহরণ রেখে গেছেন, তা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমরা তার আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবো।

টিএইচকিউ/এসএনআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।