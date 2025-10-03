শহীদ আবরারের দেখানো পথেই জুলাই বিপ্লব হয়েছে: সাদিক কায়েম

শহীদ আবরারের দেখানো পথেই জুলাই বিপ্লব হয়েছে: সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, শহীদ আবরা ফাহাদ আমাদেরকে যে রাস্তা দেখিয়েছে, সেই রাস্তার ওপর ভিত্তি করে জুলাই বিপ্লব হয়েছে। আবরার যে চেতনা লালন করতেন, জুলাইয়ের সকল শহীদসহ প্রত্যেকে একই চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাত ১১টায় কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামে শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত শেষে এ এসব কথা বলেন তিনি। কবর জিয়ারতকালে সাদিক কায়েমকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়। এসময় আবরার ফাহাদের বাবা এবং স্থানীয় জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সাদিক কায়েম আবরার ফাহাদকে বাংলাদেশের ‘জাতীয় ঐক্যের প্রতীক’ এবং ‘প্রেরণার বাতিঘর’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণেই খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনী ছাত্রলীগ আবরারকে নির্মমভাবে সারারাত নির্যাতন করে শহীদ করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে জানিয়েছি, প্রতিবছর যেন ৭ অক্টোবরকে আধিপত্যবাদ বিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যেন দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসে ৭ই অক্টোবরকে আগ্রাসন বিরোধী, আধিপত্যবাদ বিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তিনি জানান, ডাকসুর পক্ষ থেকে তারা এই দিনটিকে আধিপত্যবাদ বিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করবেন।
ডাকসু ভিপি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যদি শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত ‘জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে’ সঠিকভাবে ধারণ করতে না পারে, তবে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার চেয়েও খারাপ পরিণতি তাদের হতে পারে।
কবর জিয়ারত শেষে সাদিক কায়েম কুষ্টিয়া শহরের কটায়খানা মোড়স্থ শহীদ আবরার ফাহাদ স্মৃতি পাঠাগার পরিদর্শন করেন।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/জিকেএস