ফজলে হাসান আবেদের জীবন-শিক্ষা অনুসরণের আহ্বান দুদক চেয়ারম্যানের

ফজলে হাসান আবেদের জীবন-শিক্ষা অনুসরণের আহ্বান দুদক চেয়ারম্যানের
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের ‘জীবন ও শিক্ষাদর্শন’ অনুসরণ করতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সালের ফল সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, ‘তোমাদের প্রজন্ম বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছে। যার ভিত্তি হলো সুশাসন, মানবউন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং উন্নয়ন। আমার বিশ্বাস তোমরা বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারবে।’
ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, ‘তোমরা সেটা করে দেখিয়েছো, আমার বিশ্বাস তোমরা পারবে। তোমাদের স্যার ফজলে হাসান আবেদের জীবন ও শিক্ষাদর্শন অনুসরণ করতে হবে।’
ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে অডিও-ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সমৃদ্ধ ইতিহাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো হয়। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, রেসিডেন্সিয়াল সেমিস্টার, ক্লাবের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানানোর মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির অঙ্গীকারকে সবার সামনে তুলে ধরা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার। তিনি শিক্ষার্থীদের দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। উপাচার্য বলেন, আমাদের সবাইকে একসঙ্গে হয়ে মানব কল্যাণে কাজ করতে হবে। স্রষ্টা আমাদের সেজন্যই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।
বাছবিচারহীনভাবে ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তার (এআই) ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়ে অধ্যাপক সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার বলেন, এখন আমাদের কিছু জানার প্রয়োজন হলেই আমরা ইন্টারনেট ঘাটি। ইন্টারনেটে অনেক মিথ্যা তথ্য থাকে। আমাদের উচিত পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করা, লেখাপড়া করা। বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের এবং অন্যের জ্ঞানবৃদ্ধি করা।
ওরিয়েন্টেশনে ভিডিওবার্তায় শিক্ষার্থীদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে স্বাগত জানান রেজিস্ট্রার ড. ডেভিড ডাউল্যান্ড। অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের ডিন অধ্যাপক সামিয়া হক, প্রক্টর ড. রুবানা আহমেদ, বিএসআরএম স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন অধ্যাপক আরশাদ মাহমুদ চৌধুরী।
অনুষ্ঠানে চারজন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ফারহা হাসান প্রীতি ব্র্যাকইউ অল্টার দলের নেতৃত্ব দিয়ে ‘আইডিয়া ইনোভেশন ৫.০’-এর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সম্মানিত হন।
একই বিভাগের শিক্ষার্থী নাফিম করিম খান ‘হুয়াওয়ে সিডস ফর দ্য ফিউচার ২০২৫ বাংলাদেশ’ প্রোগ্রামে বিজয়ী আটজন বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর একজন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় সম্মাননা পান।
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রাতুল হাসান ও তাজনিয়া তাবাসসুম অনন ‘বিডি অ্যাপস ইনোভেশন সামিট ২০২৫’-এ দ্বিতীয় রানারআপ হওয়ার জন্য পুরস্কৃত হন।
এএএইচ/এমএমকে