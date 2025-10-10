  2. ক্যাম্পাস

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৫ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শিব শংকর রায়। এছাড়াও আহত হয়েছেন দর্শন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আসাদুজ্জামান বাদশা।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৫টার দিকে রাজশাহী মহানগরীর পবা থানাধীন নওহাটা জুট মিলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, সকালে রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা এলাকায় নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কের আনসার ক্যাম্পের পাশে একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় কোনো এক যানবাহন। সেটি দেখা যায়নি। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেলে পাঠায়।

রাজশাহী মেডিকেলে নেবার পর জানা যায় আহত দুজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক শ্রী শিব শংকর রায় (৫৮) এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামান। এদের মধ্যে শিব শংকর রায় রাজশাহী মেডিকেলে আনার আগে মারা গিয়েছেন। অন্যজন আসাদুজ্জামানকে হাত ও পায়ে গুরুতর জখম নিয়ে হাসপাতালটির আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক গিয়াস উদ্দীন জানিয়েছেন, শিব শংকর রায় এবং আসাদুজ্জামানের মাছ ধরার শখ ছিল। তারা খুব ভোরে আসাদুজ্জামানের একটি মোটরসাইকেলে চেপে নওহাটার দিকে টিকিটে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছিলেন। সকাল ৭টার দিকে তারা সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত হন। এতে মোটরবাইকের পেছনে থাকা শিব শংকর রায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান। তাদের ধারণা দুর্ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে রাবি উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আজ সকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর শিব শংকর রায়। স্যারের আত্মার শান্তি কামনা করছি। অপরজন দর্শন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আসাদুজ্জামান বাদশা মারাত্মক আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সকালে মোটরসাইকেল যোগে দুজনে মাছ ধরতে যাবার পথে নওহাটা আনসার ক্যাম্পের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, তারা নওগাঁ দিকে যাচ্ছিলেন এসময় নওহাটা জুট মিলের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে। মার্কেটিং বিভাগের একজন শিক্ষক মারা গেছেন। তার সঙ্গে আরেকজন শিক্ষক ছিলেন দর্শন বিভাগের তিনি এখন রামেকে ভর্তি আছেন।

