ঢাবির হল সংসদের পক্ষ থেকে জিয়া হলে ফ্রিজ উপহার

ঢাবির হল সংসদের পক্ষ থেকে জিয়া হলে ফ্রিজ উপহার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য হল সংসদের পক্ষ থেকে একটি ফ্রিজ উপহার দেওয়া হয়েছে। এতে সার্বিক সহযোগিতা করে সামাজিক সংগঠন ইনসাফ।
শনিবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. নাজমুল হোসাইন এটি উদ্বোধন করেন।
এসময় জিয়াউর রহমান হল সংসদের ভিপি মহিউদ্দিন মাহবুব (মাহবুব তালুকদার), জিএস আসিফ ইমাম, এজিএস ফোজায়েল আহমেদসহ হল সংসদের অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এ প্রসঙ্গে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. নাজমুল হোসাইন বলেন, ইনসাফ আমাদের হলের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ফ্রিজটি উপহার দিয়েছে। হল সংসদ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। এজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।
তিনি বলেন, ফ্রিজটি আমাদের হলের মেসের মধ্যে রাখা হবে এবং সবাই তা উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারবে।
ভিপি মাহবুব তালুকদার বলেন, শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বাইরে থেকে বা বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসলে সেসব সংরক্ষণে বিড়ম্বনায় পড়েন। আশা করি এখন থেকে তাদের এ দুর্ভোগ লাঘব হবে।
