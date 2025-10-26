জাবিতে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত রাচির নামে সড়কের নামকরণ

জাবিতে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত রাচির নামে সড়কের নামকরণ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত শিক্ষার্থী আফসানা করিম রাচির নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। সড়কের নাম দেওয়া হয়েছে ‘আফসানা করিম রাচি স্মৃতি সড়ক’।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে দোয়া ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সড়কের নামফলক উন্মোচন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান।
রাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ৫৩ব্যাচের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।
অনুষ্ঠানে উপাচার্য কামরুল আহসান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্ষতিপূরণের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মানবিকতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আফসানা করিম রাচির পরিবার। তাদের একমাত্র দাবি ছিল—আর যেন কোনো প্রাণ এইভাবে ঝরে না যায়।সন্তানের অভিভাবক হিসেবে রাচির বাবা-মা যে উদারতা ও মানবিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা নজিরবিহীন।’
নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ, আফসানা করিম রাচির বাবা-মা, জাকসুর সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদ জিতু, সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক তানভীর রহমানসহ জাকসুর অন্যান্য নেতারা।
গতবছরের ১৯ সেপ্টেম্বর আফসানা করিম রাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিকী অনুষদের পাশের সড়কে একটি অটোরিকশার ধাক্কায় আহত হন। পরে ওই দিনই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অটোরিকশা চলাচল নিষিদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/জিকেএস