বর্ষসেরা অনুসন্ধানী রিপোর্টারের পুরস্কার পেলেন জাগো নিউজের সাজু
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (বেরোবিসাস) আয়োজিত ‘মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ এ বর্ষসেরা অনুসন্ধানী রিপোর্টার হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন জাগো নিউজের ক্যাম্পাস প্রতিবেদক ফারহান সাদিক সাজু।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার দ্বিতীয় তলায় বেরোবিসাসের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ‘ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এ বর্ষসেরা পুরস্কার দেওয়া হয়।
চলতি বছরের ১৮ জুন জাগো নিউজে প্রকাশিত ‘বেরোবির ৮ হাজার শিক্ষার্থীর সেবায় চিকিৎসক মাত্র চারজন’ শীর্ষক প্রতিবেদনের জন্য বর্ষসেরা অনুসন্ধানী রিপোর্টারের পুরস্কার পেয়েছেন সাজু।
এ বিষয়ে নিজের অনুভূূতি প্রকাশ করে ফারহান সাদিক সাজু বলেন, ‘এই স্বীকৃতি আমার নিরলস পরিশ্রম ও সত্য উদঘাটনের প্রতিশ্রুতির বড় প্রমাণ। ঝুঁকি সত্ত্বেও সবার সামনে সত্য তুলে ধরার যে চ্যালেঞ্জ, এই পুরস্কার সেই আদর্শকে আরও শক্তিশালী করবে।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী, রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ, প্রক্টর ফেরদৌস রহমানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, রংপুর বিভাগের বিভিন্ন পত্রিকার ব্যুরো প্রধান এবং শিক্ষার্থীরা।
প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ২৬ অক্টোবর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (বেরোবিসাস) যাত্রা শুরু হয়।
ফারহান সাদিক সাজু/এসআর/জিকেএস