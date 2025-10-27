বেরোবি উপাচার্য
ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা হবে গঠনমূলক ও ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান, যুক্তি ও মুক্ত চিন্তার কেন্দ্র। এখানে সাংবাদিকতার কাজ হবে গঠনমূলক সমালোচনা, তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ এবং ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (বেরোবিসাস) ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, সাংবাদিকদের উচিত হবে সবসময় সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা। যাতে সমাজে আস্থা ও সচেতনতা গড়ে ওঠে।
উপাচার্য বলেন, উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি বেরোবিসাসের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে তাদের জন্য একটি নিজস্ব অফিস রুম বরাদ্দ দিয়েছি। একটি নিজস্ব কর্মক্ষেত্র তাদের পেশাগত দক্ষতা ও সাংগঠনিক ঐক্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তিনি আরও বলেন, এক যুগ ধরে বেরোবিসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য, গবেষণা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার্থীদের অর্জন তুলে ধরে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এর আগে রোবিসাসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যাফেটেরিয়ার সামনে থেকে একটি আনন্দ র্যালি উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলীর নেতৃত্বে ক্যাম্পাসের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু সাঈদের সভাপতিত্বে এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর রশিদ, প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তাবিউর রহমান প্রধান, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. মো. নুর আলম সিদ্দিক, একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান উমর ফারুক প্রমুখ উপস্থিতি ছিলেন।
ফারহান সাদিক সাজু/আরএইচ/এএসএম