ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সাজিদ হত্যা তদন্তে তথ্য যাচাইয়ে যে কাউকে ডাকতে পারবে সিআইডি
সাজিদ হত্যা মামলার তদন্তকাজে প্রয়োজনবোধে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) যে কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ডেকে তথ্য যাচাই-বাছাই করতে পারবে সিআইডি (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট)।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হকের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তদন্ত কার্যক্রমে প্রয়োজন মনে করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ডেকে তথ্য যাচাই-বাছাই করতে পারবেন সিআইডি কর্মকর্তারা।
এর আগে রোববার (২৬ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডি, ছাত্র-উপদেষ্টা, নিরাপত্তা সেল, ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন, সাংবাদিক প্রতিনিধি ও সিআইডি-কুষ্টিয়া ইউনিটের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ আদেশ জারি করা হয়েছে বলে জানান রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হক।
উক্ত মিটিংয়ে তদন্ত টিম জানায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের সন্দেহভাজন মনে হবে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কর্তৃপক্ষের লিখিত প্রজ্ঞাপন প্রয়োজন। এটি পেলে তদন্ত কার্যক্রম আরও সহজ হবে। তদন্তের স্বার্থে সবকিছু প্রকাশ করা যাচ্ছে না, তবে একটু সময় ও সবার সহযোগিতা পেলে হত্যাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।
উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আজিজুর রহমান হলের পুকুর থেকে সাজিদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ৩ আগস্ট ভিসেরা রিপোর্টে শ্বাসরোধে সাজিদের মৃত্যু হয় বলে জানানো হয়। এ ঘটনার পর থেকে নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিতসহ সাজিদ হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা।
ইরফান উল্লাহ/এনএইচআর/এমএস