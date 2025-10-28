  2. ক্যাম্পাস

হাসিবের ইচ্ছে পূরণে জবি ছাত্রদলের আইসক্রিম বিতরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
হাসিবের ইচ্ছে পূরণে জবি ছাত্রদলের আইসক্রিম বিতরণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান হাসিবের ইচ্ছে পূরণ করতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল ও হাসিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ৩ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে আইসক্রিম বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ৩ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে আইসক্রিম বিতরণ করেন তারা। এদিন ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করা হয়।

গত ৩ অক্টোবর রাতে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিব। তার মৃত্যুর পর তার সহপাঠীরা জানান হাসিবের ইচ্ছা ছিলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে শিক্ষার্থীদের আইসক্রিম বিতরণ করে খাওয়ানোর।

ছাত্রদলের আইসক্রিম বিতরণ আয়োজন সম্পর্কে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সামিরা ইসলাম বলেন, হাসিব ভাই মারা যাওয়ার পর জবি ছাত্রদল আইসক্রিম বিতরণের যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এটি প্রশংসার যোগ্য। তারা তাদের সহযোদ্ধার শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছে। আমরাও আইসক্রিম খেতে পেরে খুব খুশি। হাসিব ভাইকে আল্লাহ জান্নাতবাসী করুক।

হাসিবের ইচ্ছে পূরণে জবি ছাত্রদলের আইসক্রিম বিতরণ

এ বিষয়ে জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, আমার ছোট ভাই জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। আমরা আগে থেকেই জানতাম সে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে শিক্ষার্থীদের আইসক্রিম খাওয়াবে বলে জানিয়ে আসছিল। এটি জানার পর আমরা তার ইচ্ছা পূরণ করতে শিক্ষার্থীদের মাঝে আইসক্রিম বিতরণ কর্মসূচি করার ঘোষণা দিয়েছি এবং আজকে সেটি সফলভাবে করতে পেরেছি। আপনারা হাসিবের জন্য দোয়া করবেন।

অন্যদিকে, এই উদ্যোগকে একটি মানবিক দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছেন সদস্য সচিব সামসুল আরেফীন। তিনি বলেন, ‌‘হাসিবের মতো একজন মেধাবী ও সাহসী ছাত্রনেতাকে হারানো আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শাহরিয়ার এবং তার পরিবার মিলে ৩ হাজার জনকে আইসক্রিম দিয়েছে, এটি হাসিবের প্রতি তার এবং পুরো ছাত্রদল পরিবারের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। হাসিবুর রহমান চিরদিন আমাদের মাঝে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।’

এ সময় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রইছ্ উদদীন। রইছ্ উদদীন বলেন, আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আমাদের প্রয়াত দুই ছাত্রদল নেতা হাসিব এবং জোবায়েদকে উৎসর্গ করেছি। হাসিব অত্যন্ত ভদ্রছেলে ছিলো, তার অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। হাসিবের স্মরণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল থেকে আইসক্রিম বিতরণ করেছে যেটি অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ ছিলো।

আইসক্রিম বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন জাফর আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান রুমী, মো. শাহারিয়ার হোসেন, কাজী রফিকুল ইসলাম, ওয়াহীদুজ্জামান তুহীন, রবিউল আওয়ালসহ ছাত্রদলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

টিএইচকিউ/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।