প্রতিবাদে ইসলামি লেবাসে ক্লাস নিলেন রাবি শিক্ষক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
পোশাক নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ. আল মামুনের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ‘ইসলামি লেবাস’ পরিধান করে ও কোরআন শরিফ বুকে নিয়ে ক্লাস নিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা ১১টায় শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস নেন তিনি।

আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘যে যেই ধর্ম পালন করুক, সে সেই ধর্মের পোশাকের বিষয়ে স্বাধীন। তিনি যদি হিন্দু হন তাহলে তিনি ধুতি পরে ক্লাসে যাবেন। এ ব্যাপারে আমার কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকবে না। আমি একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামিক বিধান অনুযায়ী আমার পোশাক, ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ক্লাসে যাবো। এমন স্বাধীনতা প্রতিটা মানুষের আছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষককে সমাজের বিবেক মানা হয়, তাদের কাছ থেকে এরকম কাজ প্রত্যাশা করা যায় না। শুধু বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষক মদ নিয়ে ক্লাসে যাবেন, এটার অনুমোদন দেয় না। আমি সেই শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করছি। তাই আমি নিজে আমার ইসলামিক পোশাক এবং ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন নিয়ে ক্লাস নিতে এসেছি।’

এর আগে ফেসবুকে রাবির হল সংসদের নারীদের শপথ গ্রহণের ছবি দিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন অধ্যাপক মামুন। এরপর এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা রাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। অবশেষে আজ দুঃখ প্রকাশ করে অপর একটি পোস্ট দেন অধ্যাপক মামুন।

