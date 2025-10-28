ঢাবির উপ-উপাচার্য
নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দুর্নীতিতে জড়ান
নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অভাবে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ।
ঢাবির সংস্কৃত বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্যরে ২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য এ মন্তব্য করেন।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান হয়। আয়োজন করে অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণাকেন্দ্র।
উপ-উপাচার্য মামুন প্রয়াত অধ্যাপক দিলীপের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানতে হবে।
প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে উপ-উপাচার্য বলেন, শিক্ষা জীবনে অনেকেই অসাধারণ ফলাফল অর্জন করেন কিন্তু পেশাগত জীবনে তাদের অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতির কারণে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম নয়া উদারনীতির ‘বাজারি’ যুগে সংস্কৃত অধ্যয়ন শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা দেন। আলোচনায় অংশ নেন সংস্কৃত বিভাগের অনারারি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মালবিকা বিশ্বাস অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।
