জুলাই যোদ্ধাদের ‘চরমপন্থি’ বলায় ভারতের জবাবদিহি দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে জুলাই ঐক্য

সাবেক সেনা সদস্য ও জুলাই যোদ্ধাদের ‘চরমপন্থি গোষ্ঠী’ আখ্যা দিয়ে ভারত সরকারের দেওয়া বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে জুলাই ঐক্য। একই সঙ্গে এ মন্তব্যকে ভারতের ‘দেউলিয়াত্বের প্রমাণ’ আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে দিল্লির কাছে জবাবদিহি চাওয়ার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সংগঠক এ বি জুবায়ের এই দাবি জানান।

এসময় জুবায়ের বলেন, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জুলাই ঐক্যের শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ‘চরমপন্থি গোষ্ঠীর আন্দোলন’ বলে উল্লেখ করে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও পররাষ্ট্রনীতির সীমা লঙ্ঘন করেছে। দেশপ্রেমিক সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও জুলাই যোদ্ধাদের এভাবে আখ্যায়িত করা অগ্রহণযোগ্য।

তিনি বলেন, ১৭ ডিসেম্বর পূর্বঘোষিত ‘মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন’ কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণ। এতে সাবেক সেনা কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এ কর্মসূচিকে ‘চরমপন্থি’ বলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার বলে মন্তব্য করে জুলাই ঐক্য।

এ বি জুবায়ের অভিযোগ করেন, জুলাই যোদ্ধাদের চরমপন্থি আখ্যা দিয়ে হত্যাযোগ্য করার ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের সময় ভারতের ভূমিকা এবং বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্তদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এসময় জুবায়ের ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মাকে ‘পারসোনা নন গ্রাটা’ ঘোষণার দাবি জানান। ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে তিনি বলেন, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের বক্তব্যের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে ২৩ ডিসেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মার্চ ও স্মারকলিপি দেবে জুলাই ঐক্য। পাশাপাশি ১৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে প্রতিবাদ মিছিল করা হবে।

