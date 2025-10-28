জাবি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি শামসুল, সম্পাদক জামাল

জাবি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি শামসুল, সম্পাদক জামাল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শামসুল আলম সেলিম সভাপতি এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. জামাল উদ্দীন রুনু সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে নির্বাচন কমিশন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কাউন্সিলের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এর আগে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, কার্যনির্বাহী পরিষদে মোট ৩২টি পদ রয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিতদের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মনোয়ার হোসেন।
এছাড়াও সহ-সভাপতি পদে পাঁচজন নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন- অধ্যাপক ড. ছালেহ আহম্মদ খান, অধ্যাপক মোস্তফা নাজমুল মানসুর, অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ মামুন হোসেন এবং অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।
যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিতরা হলেন- অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসেন, অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রায়হান শরীফ। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন জনাব মো. আল-আমিন খান।
দপ্তর সম্পাদক পদে অধ্যাপক ড. আমিরুর রহমান খান, প্রচার সম্পাদক পদে জনাব মো. এস এম মাহমুদুল হাসান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে অধ্যাপক ড. মো. ফজলুল করিম পাটোয়ারী, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন ভূঁইয়া, পরিবেশ ও গবেষণা সম্পাদক হিসেবে অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল হালিম এবং নারী বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে অধ্যাপক ড. শামছুন নাহার নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়া নতুন কমিটিতে কার্যকরী সদস্য পদে ১২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন- অধ্যাপক মো. গোলাম মোস্তফা, অধ্যাপক মোহা. তালিম হোসেন, অধ্যাপক নাহিদ আখতার, মিসেস কামরুন নেছা খন্দকার, অধ্যাপক মুহাম্মদ তারেক চৌধুরী, অধ্যাপক আবু ফয়েজ মো. আসলাম, অধ্যাপক এ. কে. এম. রাশিদুল আলম, অধ্যাপক তাসলিমা নাহার, অধ্যাপক মোহাম্মদ এমাদুল হুদা, অধ্যাপক কে. এম. জাহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক মাসুম শাহরিয়ার এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।
