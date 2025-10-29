জবিতে প্রথম বারেরমতো হবে ‘টেডএক্স’র আয়োজন

জবিতে প্রথম বারেরমতো হবে ‘টেডএক্স’র আয়োজন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) প্রথম বারেরমতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘টেডএক্স’ এর প্রদর্শনী। আগামী বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে সূত্রাপুরের জহির রায়হান কালচারাল সেন্টারে চলবে এই আয়োজন।
আয়োজকরা জানান, বিশ্বব্যাপী নতুন চিন্তা, উদ্ভাবন ও অনুপ্রেরণার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা TEDx এবার আসছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। মূল TED ফাউন্ডেশনের অনুমোদনে আয়োজিত এই স্বাধীন প্ল্যাটফর্মটি স্থানীয় পর্যায়ে ‘ideas worth spreading’ নীতিতে কাজ করে। TEDx একটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। যা মূল TED ফাউন্ডেশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত হলেও কোনো ধরনের অর্থায়ন বা আর্থিক সহায়তা TED থেকে প্রদান করা হয় না। আয়োজক দলকে নিজস্ব উদ্যোগ ও স্পনসরশিপের মাধ্যমে ইভেন্ট সম্পন্ন করতে হয়।
শিক্ষার্থীরা জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বারেরমতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে TED-এর ইভেন্ট। এই আন্তর্জাতিক মানের আয়োজনটি পরিচালনা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্বব্যাপী TEDx ইভেন্টগুলো দেখিয়ে দিয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের নতুন ধারণাগুলো ভবিষ্যতে সার্বিকভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে TEDx আয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তা, উদ্ভাবন ও নেতৃত্ব গঠন সহজ হবে।
আয়োজকরা আরও বলেন, এবারের থিম ‘Rewired Perspective’, যার লক্ষ্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জাগানো। ইভেন্টে অংশ নেবেন ১০ থেকে ১২ জন বক্তা। যারা প্রযুক্তি, সামাজিক উদ্যোগ, উদ্যোক্তা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা, সাফল্যের গল্প এবং ভাবনার দিকগুলো শেয়ার করবেন অনুষ্ঠানে।
TEDx JagannathUniversity ইতিমধ্যে এক বছরের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সব নিয়ম মেনে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ইভেন্টটির পরিচালনায় ২০ জন অর্গানাইজিং মেম্বার এবং ৩০ জন ভলান্টিয়ার কাজ করছে। ইভেন্টের অ্যাডভাইজার প্যানেল গঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে। যারা সার্বিক দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।
টিকেট ক্রয় সম্পর্কে জানতে চাইলে আয়োজকরা বলেন, আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) থেকে ক্যাম্পাসে টিকিট বিক্রয় বুথ বসানো হবে। পাশাপাশি ওয়েবসাইট থেকেও টিকিট ক্রয় করা যাবে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকছে দুটি টিকিট ক্যাটাগরি, প্রিমিয়াম টিকিট (মূল্য ১১৯০ টাকা) এবং জেনারেল টিকিট (মূল্য ৭৯০ টাকা)। আয়োজনে থাকছে আকর্ষণীয় ইভেন্ট ম্যাগাজিন এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ গিফট প্যাক।
আয়োজক কমিটি আরও জানায়, ইভেন্টের স্পন্সর ও সহযোগী সংস্থা হিসেবে রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ভেন্যু পার্টনার), ATN বাংলা (মিডিয়া পার্টনার) এবং ইনফোগ্রাম (সোশ্যাল মিডিয়া পার্টনার)। আয়োজক দল হিসেবে থাকছে TEDx Jagannath University অর্গানাইজিং কমিটি এবং কিউরেটর: IEEE Jagannath University, Student Branch।
উল্লেখ্য, ইভেন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, স্পিকারদের জীবনবৃত্তান্ত, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এবং সিডিউল পাওয়া যাবে TEDx Jagannath University-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে www.tedxjnu.com-এ। এই আয়োজনের লক্ষ্য হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নতুন চিন্তা, ইতিবাচক মনোভাব ও পরিবর্তনের শক্তি জাগিয়ে তোলা যাতে তারা ভবিষ্যৎ গঠনে অনুপ্রেরণা পায়।
টিএইচকিউ/এমএমকে/জেআইএম