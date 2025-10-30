রাবি শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫ ই-কার দিচ্ছে রুয়া, নভেম্বরেই চালু

রাবি শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫ ই-কার দিচ্ছে রুয়া, নভেম্বরেই চালু
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে যাতায়াতের সুবিধার্থে আগামী মাসের মধ্যে ১৫টি ই-কার চালুর ঘোষণা দিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুয়া)। এতে পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়ে ক্যাম্পাস ঘুরতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
বৃস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে সিনেট ভবনের সামনে রুয়ার প্রথম কার্যনির্বাহী সভা শেষে এ তথ্য জানান রুয়ার সভাপতি ও জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।
মাওলানা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭২ বছরের ইতিহাসে প্রথম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের পর এটিই আমাদের প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিং। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ই-কারের ব্যবস্থা করবো। আমরা আশা করি, এটা স্বল্প সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ আগামী মাসের মধ্যেই আমাদের এই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও অ্যালামনাইয়ের সামর্থ্যকে সমন্বয় করেই ই-কারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। ই-কার চালুর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে আমরা আরও একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুব শিগগির মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ বা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য প্রস্তুত করতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘রুয়ার এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই। রাকসু প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এখন এই উদ্যোগকে আরও সুসংগঠিতভাবে বাস্তবায়নের পথে যাচ্ছি। আমার পরিকল্পনা, পুরো ক্যাম্পাসে রুট সিস্টেম তৈরি করে মেট্রোর মতো নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী প্রতি তিন মিনিট পরপর একটি ই-কার চলবে, যা শিক্ষার্থীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘পুরো ব্যবস্থাটি একটি অ্যাপে ট্র্যাকার সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে জানতে পারেন তাদের নিকটবর্তী ই-কার কোথায় আছে এবং কখন পৌঁছাবে। ইনশাআল্লাহ, আগামী মাস থেকেই প্রাথমিকভাবে ১৫টি ই-কার রাবিয়ানদের জন্য চলাচল শুরু করবে বলে রুয়া প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন।’
গত ২৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো রুয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ আগস্ট সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রুয়ার নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে।
মনির হোসেন মাহিন/এসআর