মাস্টার্সে ঢাবি ছাত্রদল নেতা ইফাতের চমকপ্রদ ফল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আবুজার গিফারী ইফাত মাস্টার্স পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফল অর্জন করেছেন। স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ফলাফলে জিপিএ ৪-এর মধ্যে ৩.৯৫ পেয়ে বিভাগের শীর্ষস্থানীয় মেধাবীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন।
সামাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের এই শিক্ষার্থী দুই সেমিস্টারের গড়ে মাস্টার্স পর্যায়ে ৩.৭৮ সিজিপিএ অর্জন করেছেন। এর আগে স্নাতকে তার সিজিপিএ ছিল ৩.৫৫। মাস্টার্সের প্রথম সেমিস্টারে তিনি অর্জন করেন ৩.৬০ জিপিএ, আর দ্বিতীয় সেমিস্টারে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩.৯৫।
নিজের প্রতিক্রিয়ায় আবুজার গিফারী ইফাত বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, সব প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে রেজাল্ট সেমিস্টার বাই সেমিস্টার ইনক্রিজ হয়েছে। এই ক্যাম্পাসের জন্য কাজ করার অনেক স্পেস আছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সবসময় আমাদের পড়াশুনায় উৎসাহ দিয়েছে। যোগ্যতা অর্জন ছাড়া ছাত্রদলে টিকে থাকা কঠিন। বাকিটা আল্লাহ ভরসা।
চলতি বছরের ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইফাত হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল সংসদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) প্রার্থী ছিলেন।
