হিজাব পরায় ঢাবি শিক্ষার্থীকে হেনস্তার অভিযোগ এক নারীর বিরুদ্ধে

হিজাব পরায় ঢাবি শিক্ষার্থীকে হেনস্তার অভিযোগ এক নারীর বিরুদ্ধে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে হিজাব পরায় এক ছাত্রীকে প্রকাশ্যে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও অভিযুক্তকে শনাক্ত করে কঠোর শাস্তি দাবি করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। এরই মধ্যে ঢাবি প্রশাসন তিন সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে বলে জানিয়েছে প্রক্টরিয়াল টিম।
ভুক্তভোগী মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী। প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগে ওই শিক্ষার্থী জানান, গত ২৯ অক্টোবর দুপুর ৩টার দিকে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ সংলগ্ন সড়কে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী তার দিকে উদ্দেশ্যমূলক থুতু নিক্ষেপ করেন, অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেন এবং একপর্যায়ে হাত ধরে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন। অভিযোগে আরও বলা হয়, ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ করলে তিনি ‘ভিকটিম ব্লেমিং’-এর শিকার হন।
ঘটনার নিন্দা জানিয়ে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। ডাকসুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো. ইকবাল হায়দারের সই করা অভিযোগপত্রে এ ঘটনাকে ‘হিজাব-বিদ্বেষপ্রসূত’আক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ডাকসু দ্রুত সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে অপরাধীকে শনাক্ত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হলে স্থায়ী বহিষ্কার এবং বহিরাগত হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রক্টরিয়াল টিমের টহল জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে তারা।
তবে ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) অপরাজয়ে বাংলার পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। সংগঠনটির ঢাবি শাখার সভানেত্রী সাবিকুননাহার তামান্না প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, হিজাব বা নিকাব পরার কারণে একজন শিক্ষার্থীকে কেন ‘পাকিস্তানি’ বলা হবে?
তবে, অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও ডাকসুর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রক্টর অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দীন আহমদ তিন সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মিরাজ কোবাদ চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটিতে সহকারী প্রক্টর ড. এ কে এম নুর আলম সিদ্দিকী এবং আতিয়া সানজিদা শর্মীকে সদস্য করা হয়েছে। কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
