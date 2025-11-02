শাকসু
রোডম্যাপের আগেই ৪ নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আগেই পদত্যাগ করেছেন চারজন নির্বাচন কমিশনার।
রোববার (২ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্রে বিষয়টি জানা গেছে।
নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া চার শিক্ষক হলেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজোয়ান আহমেদ, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. জিএম রবিউল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আশরাফ সিদ্দিকী এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার।
এ বিষয়ে শাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন উনাদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন। পদত্যাগ করলে প্রশাসনের কাছেই করবেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো আমাদেরকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। যদি এমন কিছু হয়, আমরা আশা করছি বিষয়টির সমাধান হবে।’
এর আগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় শাকসু নির্বাচনের লক্ষ্যে উপাচার্যের উপস্থিতিতে ১৩ জন নির্বাচন কমিশনারদের নাম ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মো. আবদুল কাদির। কমিশন গঠনের পাঁচ দিনের মাথায় এসে পদত্যাগ করলেন চার নির্বাচন কমিশন।
