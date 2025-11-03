ঢাবি পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নবীন বরণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ৩১তম ব্যাচের নবীন বরণ ও ২৬তম ব্যাচের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. জাহিদা গুলশান স্বাগত বক্তব্য দেন। নবীনদের পক্ষে মেহজাবীন তাসনিম ইসলাম এবং বিদায়ীদের পক্ষে ফারিয়া রউফ রিয়া অনুভূতি ব্যক্ত করেন।
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগপ্রাপ্তির সঙ্গে তাদের দায়িত্বও বেড়েছে। ভর্তির এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে এবং বাবা-মার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য তিনি খেলাধুলা ও সহশিক্ষামূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
