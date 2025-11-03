শাবিপ্রবির প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এবারের পরীক্ষা।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদিরের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী বছর ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করছে।
প্রসঙ্গত, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিইচ্ছুকদের ভোগান্তি কমাতে দেশের পাঁচটি বিভাগীয় কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। যেখানে শাবিপ্রবি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি), যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি), চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) পরীক্ষা নেওয়া হয়।
