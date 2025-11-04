২৭ নভেম্বরই জকসু নির্বাচন চায় আপ বাংলাদেশ
২৭ নভেম্বরেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন আয়োজন করা, নির্বাচনের আগে ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে ইউনাইটেড পিপলস (আপ) বাংলাদেশ। সোমবার (৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহীদ রফিক ভবনের নিচে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানায় সংগঠনটি।
তাদের দাবিগুলো হলো, আসন্ন জকসু নির্বাচন ২৭ নভেম্বরেই আয়োজন করতে হবে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ভূমিকা রাখতে হবে, সব সংগঠনকে সমান সুযোগ দিতে হবে ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে, অরাজনৈতিক, নিরাপদ ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য ও জবির প্রধান সংগঠক মাসুদ রানা বলেন, আমরা যখন জকসুর দাবিতে অনশন করছিলাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি-কিন্তু ছাড়া ২৭ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের অনশন ভাঙিয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখছি একটি মহল এখন নির্বাচন পেছানোর পাঁয়তারা করছে। ডিসেম্বরে ২১তম ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষা, বিভিন্ন বিভাগের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তাই ২৭ নভেম্বরই নির্বাচন আয়োজনের মোক্ষম সময়।
তিনি আরও বলেন, আমরা জানতে চাই, নির্বাচন পেছানোর মধ্য দিয়ে নির্বাচন ভণ্ডুল করার কোনো প্রক্রিয়া হচ্ছে নাকি। পুরান ঢাকাকে অস্থিতিশীল করে একটি মহল জকসু পণ্ড করার চেষ্টা করছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম ভোট হবে জকসু। দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে শিক্ষার্থীরা জকসু আদায় করে নেবে। আমরা আশা করি জকসু নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য জবি প্রশাসন কাজ করবে।
