জাকির নায়েককে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫০ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ড. জাকির নায়েককে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার দাবিতে ঢাবি প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিয়েছে একদল শিক্ষার্থী/ছবি-সংগৃহীত

ইসলামি বক্তা ড. জাকির নায়েককে সম্মানসূচক ‌‘ডক্টরেট ডিগ্রি’ উপাধিতে ভূষিত করার দাবি জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে একদল শিক্ষার্থী।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে স্মারকলিপি দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে রিয়াদুস জুবা বলেন, ড. জাকির নায়েক একজন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইসলামি চিন্তাবিদ ও মানবতাবাদী সংগঠক। তিনি শুধু ইসলাম প্রচারই করেননি বরং মানবকল্যাণে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠিত ‘ইউনাইটেড এইড’ নামের সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজারো শিক্ষার্থী বৃত্তি ও সহযোগিতা পাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি বিশ্বমঞ্চে মানবতার প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকারের ষড়যন্ত্রে তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হলেও মালয়েশিয়া তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এমন একজন মানবতাবাদী ও জ্ঞানচর্চার প্রতীক ব্যক্তিত্বকে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে, তাহলে তা দেশের মর্যাদাকে আরও উজ্জ্বল করবে।

এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ড. জাকির নায়েককে ডিগ্রি দেওয়ার দাবি জানান।সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বুলিং, হ্যারাসমেন্ট ও ধর্মীয় উসকানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান।

