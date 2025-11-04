  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা বুধবার

প্রকাশিত: ০২:০৩ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বুধবার (৫ নভেম্বর)। একই দিনে নির্বাচনের চূড়ান্ত আচরণবিধিও প্রকাশ করা হবে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আগামীকাল আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে নির্বাচনের তারিখ এবং আচরণবিধি চূড়ান্তভাবে জানানো হবে। আপাতত এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের দাবি-দাওয়া শুনেছে, তবে এ বিষয়ে অতিরিক্ত মন্তব্য করা সমীচীন নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে ৩০ অক্টোবর রাতে জকসু নির্বাচনের খসড়া আচরণবিধি প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ডোপটেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপর ৩১ অক্টোবর ছাত্র সংগঠন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৯ অক্টোবর সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।

সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জুলফিকার মাহমুদ এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আনিসুর রহমান।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন।

