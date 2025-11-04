  2. ক্যাম্পাস

সুদানে গণহত্যার প্রতিবাদে ইবিতে মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৭:০৭ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
সুদানে গণহত্যার প্রতিবাদে ইবিতে মানববন্ধন
সুদানে প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন/ছবি-জাগো নিউজ

সুদানসহ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন চত্বরে মানববন্ধন করে সংগঠনটি।

সুদানে গণহত্যার প্রতিবাদে ইবিতে মানববন্ধন

এসময় সংগঠনটির সমন্বয়ক এস এম সুইট, সহ-সমন্বয়ক ইয়াসিরুল কবির সৌরভ, গোলাম রব্বানী ও মোবাশ্বির আমিসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে এস এম সুইট বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে আমাদেরকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন ফিলিস্তিনের যোদ্ধারা। বর্তমানে সুদানে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

ইরফান উল্লাহ/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।