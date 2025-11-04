সুদানে গণহত্যার প্রতিবাদে ইবিতে মানববন্ধন
সুদানসহ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন চত্বরে মানববন্ধন করে সংগঠনটি।
এসময় সংগঠনটির সমন্বয়ক এস এম সুইট, সহ-সমন্বয়ক ইয়াসিরুল কবির সৌরভ, গোলাম রব্বানী ও মোবাশ্বির আমিসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে এস এম সুইট বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে আমাদেরকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন ফিলিস্তিনের যোদ্ধারা। বর্তমানে সুদানে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।
ইরফান উল্লাহ/এসআর/এএসএম