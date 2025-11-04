ঢাবিতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা

ঢাবিতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে ‘প্রিভেন্টিং জেন্ডার-বেইসড ভায়োলেন্স ইন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেস: ডেভেলপিং অ্যা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে ঢাবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কর্মশালা উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপারসন ড. সাবিহা ইয়াসমিন রোজী উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। সিআই প্রকল্পের এএসপিএম অধ্যাপক ড. তানিয়া হক স্বাগত বক্তব্য দেন এবং প্রকল্পের এসপিএম অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সিআই প্রকল্পের এএসপিএম সহযোগী অধ্যাপক ড. ইশরাত জাহান খান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমুক্ত ক্যাম্পাস বিনির্মাণের লক্ষ্যে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালা আয়োজনের ওপর জোর দেন তিনি।
