৪০৩ শিক্ষার্থীকে কেন বহিষ্কার করা হবে না, কর্তৃপক্ষের নোটিশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনার জেরে মোট ৪০৩ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। রোববার (২ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনাগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি ১২৬ জন শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করে রিপোর্ট জমা দেয়।

পরে ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হবে।

সর্বশেষ তদন্ত কমিটির দ্বিতীয় সভায় আরও ২৮ জন শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত পাওয়ায় মোট ৪০৩ জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কেন তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না- সে বিষয়ে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের লিখিত জবাব দেওয়ার জন্য ডাকা হলে হাজির হতে হবে। অন্যথায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে একতরফা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

