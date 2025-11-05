জবিতে ছাত্রদলের ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক সেমিনার

জবিতে ছাত্রদলের ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক সেমিনার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ফ্রিল্যান্সিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সাজিদ একাডেমিক ভবনের মার্কেটিং বিভাগের কনফারেন্স রুমে ‘ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং: অ্যান অলটারনেটিভ সোর্স অব ইনকাম ফর জেএনইউ স্টুডেন্টস’ শিরোনামে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রিল্যান্সিং ওয়ার্কশপ-আইসিটি ডিভিশনের এফিলিয়েট ট্রেইনার পার্থ দত্ত।
পার্থ দত্ত বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল না থাকার ফলে তাদের টিউশনির পিছেনে ছুটতে হয়। তাই ফ্রিল্যান্সিং হতে পারে শিক্ষার্থীদের বিকল্প আয়ের উৎস। ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে আয়ের জন্য অনেকেগুলো স্কিল আছে। যে কোনো একটি স্কিল শিখে করতে পারা যায়। কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর স্কিল অর্জন করতে আমি সাজেস্ট করবো। কারণ এই স্কিল অর্জনে টেক ব্যাকগ্রাউন্ড হওয়ার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইথিকাল হ্যাকিং, ইউআই/ইউএক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, মেশিন লার্নিং এর মতো যে কোনো একটি স্কিল অর্জন করতে পারেন।
সেমিনারে উপস্থিত ফিন্যান্স বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী নুর হোসেন বলেন, ছাত্রদলের এই আয়োজন একটি ইউনিক ও কল্যাণমূলক আয়োজন। পড়াশোনার পাশাপাশি ডিজিটাল স্কিল অর্জন করাও শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি। আমি প্রত্যাশা করবো প্রতিটি ছাত্র সংগঠন এরকম চমৎকার শিক্ষার্থীবান্ধব আয়োজন করবে।
উদ্বোধনী বক্তব্যে জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদি হাসান হিমেল বলেন, ছাত্রদলের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই সেমিনারের আয়োজন। ৫ আগস্টের পর থেকে ছাত্রদল শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই সেমিনার আয়োজন। আমরা জানি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা টিউশনি করতে গিয়ে কত ভোগান্তির মাঝে পড়েন। তাই শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিকল্প আয়ের উৎস তৈরিতে আমাদের এই আয়োজন। ছাত্রদল আগামীতেও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাবে।
টিএইচকিউ/এএমএ