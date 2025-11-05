  2. ক্যাম্পাস

জবিতে বাংলাদেশ-চীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৭ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) বাংলাদেশ ও চীনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ‘দ্য এভলভিং ডায়নানিক্স অব বাংলাদেশ ইকোনোমি অ্যান্ড ইটস ট্রেড রিলেশন উইথ চায়না’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সাজিদ ভবনের মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মহাপরিচালক ইকবাল আহমেদ।

এ সময় বক্তারা বলেন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও মান বজায় রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব। একই সঙ্গে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। চীনের বিনিয়োগে বাস্তবায়িত পরিবহন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন পদ্মা সেতু রেল সংযোগ এবং কর্ণফুলী টানেল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি, ঋণের শর্তাবলী, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন তারা।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে ইকবাল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরবর্তী বহু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অভিযাত্রায় চীনের সঙ্গে গড়ে ওঠা কৌশলগত অংশীদারত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। চীনের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য প্রাপ্ত বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা কীভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে কৌশলগত পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া। কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম। এ সময় মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

