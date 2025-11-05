শাবিপ্রবিতে ছাত্রীসংস্থার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রীসংস্থা শাবিপ্রবি শাখা।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডে এ কার্যক্রম শুরু হয়। দিনব্যাপী চলা এই ক্যাম্পে ৭টি কর্নারে মোট ১৪টি স্টলে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
কর্নারগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্রি ওষুধ কর্নার, ভেষজ কর্নার, প্রকাশনা কর্নার, ফুড কর্নার, মেহেদি কর্নার, টুকিটাকি কর্নার ও বুটিক কর্নার।
সংগঠনটির শাবিপ্রবি শাখার সভানেত্রী আমিনা বেগম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে আমাদের এই আয়োজন। আমরা বোনদের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী সেবা রাখার চেষ্টা করেছি। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী আমাদের ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন সেবা নিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসে ব্যানারভিত্তিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা থাকায় আমরা কাজ করতে পারিনি। গত সেপ্টেম্বরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ায় সময়োপযোগী এ আয়োজন করতে পেরেছি।
সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমাইয়া নাভা বলেন, আমাদেরকে দীর্ঘদিন প্রোগ্রাম আয়োজন করতে দেওয়া হয়নি, কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। ৫ আগস্টের পর থেকেই আমরা মেয়েদের জন্য আলাদা একটি প্রোগ্রাম আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিলাম। অবশেষে আজ তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি।
অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী বলেন, আজকের প্রোগ্রামটি বেশ প্রশংসনীয়। মেয়েদের জন্য ফ্রি মেডিকেল সেবা এবং অন্যান্য সুবিধা একসঙ্গে দেওয়ার উদ্যোগটি অনুপ্রেরণামূলক। আমি আশা করি, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আরও উৎসাহিত করবে।
