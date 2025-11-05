  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচন ২২ ডিসেম্বর, পরের দিন ফল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচন আগামী ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ ও গণনা শেষে পরদিন ২৩ ডিসেম্বর ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

বুধবার (৫ নভেম্বর) টিচার্স লাউঞ্জে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জকসু নির্বাচন কমিশন ২০২৫-এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান এ তারিখ ঘোষণা দেন।

অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জানান, আগামী ২২ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোটগ্রহণ চলবে।

ফলাফল ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরই গণনা শুরু হবে। গণনা শেষে পরদিন, অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর, চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

