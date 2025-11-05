দক্ষিণ এশিয়ায় ২৫৪তম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ এশিয়ায় ২৫৪তম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কিউএস প্রকাশিত সর্বশেষ এশিয়া ইউনিভার্সিটি র্যাংকিংয়ে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি)।
র্যাংকিংয়ে দেখা যায়, এশিয়া অঞ্চলে ৮০১–৮৫০তম, আর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ২৫৪তম স্থান অর্জন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।
এছাড়া এ বছর কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ে দেশের মোট ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান অর্জন করেছে।
প্রথমবারের মতো কিউএস ইউনিভার্সিটি র্যাংকিংয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তবে তারা বলছেন, প্রতিষ্ঠার এত বছর পর এসে এ অন্তর্ভুক্তি কিছুটা হতাশাজনক।
শিক্ষার্থীদের দাবি, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কৃষিখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে দেশের অন্যতম এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে র্যাংকিংয়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পদক্ষেপের ঘাটতির কারণেই এতদিন তালিকায় নাম ওঠেনি।
মূলত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নির্ধারণে অন্যতম গ্রহণযোগ্য সূচক কিউএস ইউনিভার্সিটি র্যাংকিং। প্রতি বছর গবেষণা, একাডেমিক কার্যক্রম, শিক্ষক-স্টুডেন্ট অনুপাত, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীসহ নানা মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই র্যাংকিং প্রকাশ করা হয়।
