প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ছাত্রনেতাদের দাবির প্রেক্ষিতেই জকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়েছে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ২২ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ ও ২২-২৩ ডিসেম্বর ফল ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়। এরই মধ্যে এই তফসিল ঘিরে তৈরি হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন, ‘বাস্তবতার আলোকে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এটাই আমাদের কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের দাবির প্রেক্ষিতেই আমাদের এই তফসিল করা।’
বুধবার (৫ নভেম্বর) রাতে জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ২ নভেম্বর আমরা ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসি। সেদিন আলোচনা সভায় বেশিরভাগ ছাত্রনেতারা বলেছেন প্রচারণার সময় বাড়াতে। আগে ৭ দিন ছিল এখন ১০ দিন করা হয়েছে। ছাত্রনেতাদের দাবি ছিল সপ্তাহের মাঝামাঝি নির্বাচনের তারিখ দিতে। সেটাই করা হয়েছে। আমাদের কাছে ২২ ডিসেম্বর ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এই মাসে অনেকগুলো সরকারি ছুটি। এখন যারা নির্বাচনি তারিখ নিয়ে কথা বলছেন তারা তাদের পলিটিক্যাল বক্তব্য দিচ্ছেন। যারা এসব কথা বলছেন আমি তাদের কাছেই পরামর্শ চেয়েছি। কিন্তু তারা সুপরামর্শ দিতে পারেনি।
ডিসেম্বরের ২২ তারিখে নির্বাচন হলে জাতীয় নির্বাচনের কারণে কোনো প্রভাব পড়বে কি না এই প্রশ্নে তিনি বলেন, কোনো খারাপ কিছু হবে না। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল হলে জকসু আটকে যাবে এমন কোনো মেসেজ নেই। আমরা সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করবো। আমাদের এখনও পর্যন্ত কোনো চাপ নেই। কোনো প্রকার চাপে আমরা বিচলিত হবো না। জকসুর ভোটারবিভাগের চেয়ারম্যানরা ভোটার তালিকা পাঠাতে দেরি করেছে। আজও তিনটা বিভাগ পাঠিয়েছে। তফসিল অনুযায়ী আমরা কাল ভোটার তালিকা প্রকাশ করবো।
এদিন তফসিল ঘোষণা করে অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান তফসিল বিবরণীতে বলেন, আচারণ বিধিমালা প্রকাশ করা হবে। ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ৯ ও ১১ নভেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ বুধবার ১২ নভেম্বর, এছাড়া ১৩ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর মনোনয়ন বিতরণ চলবে এবং ১৭ ও ১৮ নভেম্বর মনোনয়ন দাখিল করা যাবে। মনোনয়নপত্র বাছাই করে ১৯ ও ২০ নভেম্বর সম্পন্ন করে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৩ নভেম্বর রবিবার। পরবর্তীতে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ২৪ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর।
এছাড়া প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে ২৭ ও ৩০ নভেম্বর। পরবর্তীতে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ৩ ডিসেম্বর বুধবার। এরপর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর। প্রত্যাখ্যানকৃত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ৯ ডিসেম্বর এবং প্রার্থীদের প্রচারণা ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর। সবশেষে ২২ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ ও ২২-২৩ ডিসেম্বর ফল ঘোষণা করা হবে।
টিএইচকিউ/এমআইএইচএস