প্রাথমিক স্কুলে সংগীত শিক্ষকের পদ বাতিল, জাবিতে গানের মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগের পদ বাতিলের প্রতিবাদে ‘গানের মিছিল’ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) একদল শিক্ষার্থী।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ‘কণ্ঠমুক্তির গান’ ব্যানারে আয়োজনে মিছিলটি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি নতুন কলা ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫’ নতুনভাবে যুক্ত করা সংগীত ও শরীরচর্চা সহকারী শিক্ষক পদ দুটি মৌলবাদী গোষ্ঠীর আপত্তির মুখে বাতিল করা হয়েছে।

এ সময় বক্তারা সাম্প্রতিক সময়ে নারী নির্যাতন, শ্রমিকদের ওপর হামলা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নিপীড়নের ঘটনাকেও নিন্দা জানান।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী দুর্বার আদি বলেন, সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত, নাট্যোৎসব বন্ধ, মন্দিরে হামলা কিংবা মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ- সবই আমাদের সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের ওপর আঘাত।

তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সংস্কৃতি। আজকের এই আক্রমণ সংস্কৃতির ওপর নয়, আমাদের অস্তিত্বের ওপর। আমরা আজ গান দিয়ে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং সুদান ও ফিলিস্তিনের চলমান গণহত্যাসহ সব ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছি।

আরেক শিক্ষার্থী অদ্রিতা রায় বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ধারাবাহিকভাবে উগ্রবাদী প্রবণতা ও মব ভায়োলেন্স দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার বদলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে আরও সাহসী করে তুলছে।

