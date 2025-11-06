রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাথমিকে শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।
এসময় শিক্ষার্থীরা ‘শারীরিক শিক্ষা মানে— সুস্থ-সুন্দর মন’, ‘দাবি মোদের একটাই, শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক চাই’, ‘Health is wealth’, সহ শারীরিক শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন ফেস্টুন প্রদর্শন করেন তারা।
মানববন্ধনে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাত বিজয় বলেন, বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ পদটি বাতিল করেছে। একটা সুস্থ জাতি বিনির্মাণে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শারীরিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। উন্নত বিশ্বে শারীরিক শিক্ষাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং প্রতিদিন এক ঘণ্টা বাধ্যতামূলক শরীরচর্চা করেন।
তিনি আরও বলেন, চীনে একটা শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার শুরুর ধাপ হলো সাঁতার জানা। বাইরের দেশে স্পোর্টসকে এতো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ আমাদের দেশে শারীরিক শিক্ষার কোর্সটিই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দাবি একটাই প্রাথমিকে শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক পদ পুনর্বহাল করতে হবে।
বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী স্বপ্না আক্তার বলেন, উন্নত বিশ্বে শারীরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে গ্ৰহণ করে। তারা পাঠদানের পাশাপাশি মাঠে প্রাকটিক্যাল ক্লাস নেন। শারীরিক শিক্ষা শিশুদের সুস্থ বিকাশের জন্য কাজ করে। কিন্তু আমাদের দেশে শারীরিক শিক্ষা নিয়ে তেমন সচেতনতা নেই বরং শিশুদের হাতে মোবাইল ফোন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ছোটোবেলা থেকে শারীরিক শিক্ষা নেওয়ার জন্যই এ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।
তিনি আরও বলেন, উন্নত জাতি গড়ে তুলতে হলে শারীরিক সচেতন হতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে দাবি জানাই, প্রাথমিকে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক পুনর্বহাল করতে হবে।
এর আগে সকাল ১১টায় প্রাথমিকে সংগীত শিক্ষক পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন ও পরবর্তীতে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
মনির হোসেন মাহিন/কেএইচকে/জেআইএম