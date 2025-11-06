  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
জকসু নির্বাচনে ভোটার ১৬৩৬৫ জন, খসড়া তালিকা প্রকাশ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন–২০২৫ এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জকসুর সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৬৫ জন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটার রয়েছে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগে এবং সর্বনিম্ন ভোটার রয়েছে ভাস্কর্য বিভাগে।

খসড়া তথ্য অনুযায়ী নৃবিজ্ঞান বিভাগে ভোটার ৪২৬ জন, হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ৯৬১ জন, বাংলা বিভাগে ৪৭৪ জন, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে ২১৫ জন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ৪৪৩ জন, রসায়ন বিভাগে ৫৫২ জন, সিএসই বিভাগে ৩৪৬ জন এবং ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগে ভোটার ১১৯ জন।

এছাড়া অর্থনীতি বিভাগে ৪২৪ জন, ইংরেজি বিভাগে ৪৯৭ জন, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগে ১৬৯ জন, ফিন্যান্সে ৬১৬ জন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৫৩ জন, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে ৪০৮ জন, ইতিহাস বিভাগে ৪৮৩ জন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩৩৩ জন এবং আধুনিক ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে ২৪৩ জন ভোটার রয়েছে।

এদিকে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ৪৬৮ জন, ইসলাম শিক্ষা বিভাগে ৪৩৭ জন, আইন বিভাগে ৫৮৫ জন, ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ৯৭০ জন, মার্কেটিং বিভাগে ৫৯৮ জন, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগে ৫২৮ জন, গণিত বিভাগে ৫৩২ জন, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে ২৮০ জন, সংগীত বিভাগে ২৩৬ জন এবং ফার্মেসি বিভাগে রয়েছে ২৬৬ জন ভোটার।

পাশাপাশি দর্শন বিভাগে ৪৪৩ জন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ৪২০ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৪০৪ জন, প্রিন্ট মেকিং বিভাগে ১০৪ জন, সাইকোলজি বিভাগে ৪৫৩ জন, লোকপ্রশাসন বিভাগে ৪৬১ জন, ভাস্কর্য বিভাগে ৭৫ জন, সমাজকর্ম বিভাগে ৪৬৭ জন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ৪৬৯ জন, পরিসংখ্যান বিভাগে ৫২৯ জন, নাট্যকলা বিভাগে ১৭৮ জন এবং প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগে ৪৯১ জন ভোটার রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, খসড়া ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলোতেও পাঠানো হয়েছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী খসড়া তালিকা নিয়ে কোনো আপত্তি থাকলে তা ৯-১১ নভেম্বরের মধ্যে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। এরপর আপত্তি যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ১২ নভেম্বর।

এদিকে খসড়া ভোটার তালিকায় বেশ কয়েকটি বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্রেডিট অপূর্ণ থাকা ও পুনরায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নাম বাদ পড়েছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিভাগ ও কমিশনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে এ সমস্যা তৈরি হয়েছে। আগামী রোববারের মধ্যে তালিকা সংশোধন করা হবে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় এসব শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রসঙ্গত, আগামী ২২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

