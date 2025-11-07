ঢাবিতে ৪ দিনব্যাপী শীতকালীন বইমেলা শুরু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাওয়াহ সার্কেল-এর উদ্যোগে ৪-দিনব্যাপী শীতকালীন বইমেলা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পায়রা চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মেলা উদ্বোধন করেন।
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. ছানাউল্লাহ, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে সমাজের জন্য জ্ঞানের উৎপাদন ও বিতরণ। এ ক্ষেত্রে বইমেলা অন্যতম একটি প্রধান অনুঘটক।
জানা গেছে, বইমেলায় ২৮টি প্রকাশনীর স্টল স্থান পেয়েছে। আগামী ৯ নভেম্বর এই মেলা শেষ হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা উন্মুক্ত থাকবে।
