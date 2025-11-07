শেকৃবিতে উসকানিমূলক মন্তব্যের জেরে শিক্ষার্থী বহিষ্কার
কুরুচিপূর্ণ ও ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্যের জেরে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) অ্যানিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ধনীশ্রী রায়কে আজীবন আবাসিক হল থেকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে চলমান (জুলাই–ডিসেম্বর/২৪) সেমিস্টার থেকেও তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিমের সই করা এক নোটিশে এই তথ্য জানানো হয়েছে। তবে ৪ নভেম্বরের স্বাক্ষরিত অফিস আদেশটি বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এতে উল্লেখ করা হয়, স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সেমিস্টারে (জুলাই–ডিসেম্বর/২৫) অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ধনীশ্রী রায় (রেজি নং: ১৯-০৯৮৭৯) গত ২৪ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ ও ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্য/পোস্ট প্রদান করায় তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে এই শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।
