জকসু নির্বাচন নিয়ে কোনো দল-গোষ্ঠীর চাপ নেই: উপাচার্য

জকসু নির্বাচন নিয়ে কোনো দল-গোষ্ঠীর চাপ নেই: উপাচার্য
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেছেন, জকসু নির্বাচন নিয়ে কোনো দল, কোনো গোষ্ঠী বা সরকারের কোনো মহল থেকে কোনো ধরনের চাপ বা নির্দেশনা নেই। সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সুন্দরভাবে জকসু নির্বাচন শেষ করবো আমরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
উপাচার্য বলেন, জকসুতে সবার অংশগ্রহণ থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই জকসু উপভোগ করবে—এটিই আমাদের প্রত্যাশা। শিক্ষার্থীদের ভোটের মাধ্যমেই জকসুতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবে এবং তারা শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করবে।
তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান যে পরিবেশ তা যদি বজায় থাকে তাহলে প্রত্যেক বছর জানুয়ারিতে নিয়মিতভাবে জকসু নির্বাচন করার চেষ্টা করবো। এটি হলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনন্য নজির স্থাপন হবে। আমরা চাই, প্রতি বছরই জকসু নির্বাচন হোক। এটি করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এটি করা কঠিন। তবে করতে পারলে আমি খুশি হতাম।
জকসুর তহবিল ও খরচের খাতের বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, জকসুতে খরচের জন্য আমাদের নির্দিষ্ট কোনো বাজেট নেই এখনো।
তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় থেকেই জকসুতে খরচ করা হবে। রেভিনিউ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই খরচ সমন্বয় করবে। ইউজিসির রিভাইস বাজেটে এই খরচ সমন্বয় করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা থেকে জকসুর জন্য একটি ফান্ড রাখা হবে। প্রয়োজনীয় বাকি খরচগুলোর বিষয়ে ফিন্যান্সিয়াল কমিটি থেকে প্রস্তাবনা ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
গত বুধবার জকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান।
তফসিল অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ৯ ও ১১ নভেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১২ নভেম্বর , ১৩ থেকে ১৭ নভেম্বর মনোনয়ন বিতরণ, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর মনোনয়ন দাখিল, ১৯ ও ২০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্ন করে ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
পরবর্তীতে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ২৪ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর। প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে ২৭ ও ৩০ নভেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ৩ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর। প্রত্যাখ্যানকৃত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ৯ ডিসেম্বর। প্রার্থীদের প্রচারণা ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর। ২২ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ ও ফল ঘোষণা করা হবে ২২-২৩ ডিসেম্বর।
টিএইচকিউ/এমকেআর/জিকেএস