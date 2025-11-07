জাবির হল ভিপির বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক ও ভ্রুণ হত্যার অভিযোগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শহীদ রফিক-জব্বার হল সংসদের ভিপির বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত শিক্ষার্থী হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের ছাত্র মো. মেহেদী হাসান।
ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী জানান, ফেসবুকের মধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয় হয় মেহেদী হাসানের। এরপর তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। সে সময় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে মেহেদী হাসান এবং ২ বার ভ্রূণ হত্যা করতে বাধ্য করে। এ বলে যে, মেহেদীর ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলে বিয়ে করবে। কিন্তু এখন সে বিয়ে করতে অস্বীকার জানায় এবং সবরকম যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। যে বাসায় তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে সেই বাসায় মেহেদী হাসানের প্রবেশের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষিত আছে বলে তিনি জানান।
এর আগে গত ৪ নভেম্বর ভুক্তভোগী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেয়। তিনি প্রক্টর রাশেদুল আলম বরাবর সুষ্ঠু তদন্ত করে মেহেদীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানায়। অভিযুক্ত মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে ঢাকার একটি থানায় ধর্ষণের মামলাও করা হয়েছে বলে জানা যায়।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রাশেদুল আলম বলেন, আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। আমরা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। অভিযুক্ত শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে পাওয়া যায়নি। এবং সে হলেও নেই। আমরা সুষ্ঠু তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবো।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/জিকেএস