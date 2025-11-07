রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জিয়া পরিষদের সভাপতির পদ হারালেন ড. এনামুল
শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জিয়া পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সভাপতি অধ্যাপক ড. এনামুল হকের পদ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে জিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) সৈয়দ শাহীন শওকতের ফেসবুক স্ট্যাটাসের ওপর যে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক ড. এনামুল। এতে বিএনপি এবং জিয়া পরিষদের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ কারণে অধ্যাপক এনামুল হকের পদ স্থগিত করা হল।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জিয়া পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১ নম্বর সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. হাবিবুর রহমান সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
এদিকে গত দুদিন আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) সৈয়দ শাহীন শওকত ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি লিখেছিলেন ‘রাজনীতির ৪৫ বছরের পথচলায়, সবচেয়ে বড় ত্যাগ ছিল আমার পরিবার। রাজনীতির মঞ্চে করতালি পেয়েছি অনেক কিন্তু ঘরে ফিরে শুনেছি শূন্য নিস্তব্ধতা। পরিবারের হাসি ফেলে রেখে, দেশের মানুষকে পরিবার বানিয়েছিলাম। সবার আগে বাংলাদেশ।’
তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে অধ্যাপক এনামুল হক কমেন্ট করেন ‘লক্ষ্য অর্জনে আপনি ভুল পথে হেঁটেছেন। সততা, নিষ্ঠা, নৈতিকতা, সাহসিকতা, অজস্র পরিশ্রম, লিডারশিপ এগুলো বর্তমানে বিএনপির রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করে না।’
এ বিষয়ে জানতে চেয়ে অধ্যাপক ড. এনামুল হকের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ/জিকেএস